V poloprázdné velké síni Okresního soudu v Plzni se v pátek rozhodovalo o osudu nápojářské skupiny Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW). Producent známých chuťově výrazných minerálních vod Bílinská kyselka, Zaječická hořká, Rudolfův pramen či Excelsior se od jara letošního roku potýká s problémy se splácením dluhopisů i některých dalších závazků. V červnu na sebe skupina podala insolvenční návrh s cílem se reorganizovat.

K tomu ale nedojde. Její plán narazil na pevně sešikované řady věřitelů. Již od léta to totiž mezi nimi a firmou jiskří. Ačkoliv obě strany shodně hovoří o co nejrychlejším prodeji podniku investorovi, každá z nich si představuje trochu jiné provedení.

