Většinu odbytu mají v zahraničí, jejich prémiový venkovní nábytek si koupily do svých kanceláří značky Chanel nebo Bulgari i fotbalová UEFA. A často je zákazníci považují spíš za italskou značku, než za rodinnou firmu z Opavy. Teď si společnost Todus Outdoor odnáší vítězství v krajském kole soutěže Volkswagen Firma roku 2025 v Moravskoslezském kraji, kterou vyhlašují Hospodářské noviny a letos probíhá její 20. ročník.
Odbornou porotu zaujala svým byznysovým úspěchem, přechodem z dodavatele na výrobce a prodejce pod svou značkou, ale i úspěšnou generační výměnou a také tím, jak se dokázala vypořádat s následky loňské povodně, která ochromila výrobu na několik měsíců. I přes tyto komplikace se Todusu daří dál růst.
„Už to nikdy nechceme zažít, trvalo měsíce, než jsme obnovili výrobu. Až tento čtvrtek se nám vrátí z opravy poslední z několika strojů, které se nám podařilo po povodni obnovit,“ říká jednatel a spolumajitel společnosti Pavel Kollárovits. Vodu měli ve fabrice dva metry vysoko, škody přesáhly 40 milionů korun, pojištění pokrylo zhruba 30 milionů. Štěstí měli v tom, že povodeň přišla v době, kdy začíná slabé období výroby a naopak je důležitá příprava nových kolekcí.
Pohádka o chytré a tvrdé práci. Nábytkáři Todus z Opavy jako příklad české cesty za mezinárodním úspěchem
„Snažili jsme se aspoň situace využít k zainvestování do modernějších strojů a zlepšení celé výroby. Abychom vyráběli plynuleji a tedy rychleji a víc,“ říká spolumajitelka a dcera zakladatele Zuzana Kollárovitsová.
Celý příběh rodinného byznysu začal, když se Bohdan Krmášek, vystudovaný strojař zaměstnaný v jednom JZD nedaleko Opavy, po revoluci pustil do podnikání. Dal se dohromady s německým obchodníkem Fritzem Müllerem a společně se pustili do výroby slunečníků, židlí a dalšího zahradního nábytku. Fungovalo to podle jednoduchého modelu: v Česku výroba, v Německu prodej.
Opavská fabrika chrlila kvanta výrobků, jenže po přelomu milénia bylo jasné, že s levnou asijskou konkurencí nelze soupeřit. V roce 2007 se proto Krmášek rozhodl obrátit kormidlo směr design a produkty s vyšší přidanou hodnotou. Tak se zrodila značka Todus. Jméno odkazuje na divokou přírodu, konkrétně na malého ptáčka se zelenou chocholkou žijícího na karibských ostrovech – ostatně i názvy jednotlivých kolekcí venkovního nábytku mají ptačí jména.
Pro vznik firmy byl klíčovou postavou průmyslový designér a nositel několika ocenění Red Dot Award Jiří Španihel. Právě u něj se zrodila první kolekce a začala se okolo ní stavět nová byznysová budoucnost.
Do ní i do rodinného příběhu tehdy naplno vstoupil Pavel Kollárovits, manžel Krmáškovy dcery Zuzany. Potkali se v Londýně, kde Zuzana studovala a Pavel pracoval v consultingu. Ona sama coby posluchačka King's College, obor mezinárodní bezpečnosti, neměla ambice vést firmu. Naopak její manžel se do ní svým vzděláním a dovednostmi hodil – vystudoval zahraniční obchod a měl blízko k marketingu. Obojí bylo zapotřebí, protože s budováním značky i vlastního obchodního oddělení Todus začínal od nuly. Zakladatel Bohdan Krmášek vedení firmy předal své dceři a svému zeťovi předloni, nadále ale vede vývoj produktů.
Společnost Todus letos už podruhé vystavovala na milánském Salone del Mobile, nejprestižnější designové přehlídce světa. Čeští vystavovatelé jsou tam stále výjimeční. Pravidelně na Salone del Mobile od nás jezdí jen sklářské firmy a Ton či Ravak. Své židle firma vystavovala také na nedávno proběhlém Designbloku v Praze.
Druhé místo v soutěži Firma roku obsadila v Moravskoslezském kraji společnost Vinamet, která vyrábí obalové a zdravotnické prostředky. Bronz vybojovala firma CZ testing institute zabývající se analýzami, hodnocením a testováním bezpečnosti dopravních prostředků, strojů a spotřebních výrobků.
Opustil stavařinu, rozjel foodtruck
V Kategorii Moneta Živnostník roku vyhrál gastropodnikatel a nadšenec do street foodu David Kania. Vyučený klempíř a vystudovaný stavař začal s gastrobyznysem před deseti lety, když na koupališti uviděl stánek s bramborovými spirálami. „Řekl jsem si, že je to supr byznys - jedna brambora, jedno euro, skvělá marže,“ popisuje Kania svůj začátek. Vybral sto tisíc, které měl ve stavebním spoření, a pořídil si malý karavan.
Záhy zjistil, že chce dělat něco lepšího než jen spirály. Ostraváky se snažil naučit, že hot dog není jen párek v rohlíku, velké jméno si udělal svými polévkami a ramenem. Karavan mu časem začal být malý, tak si vzal úvěr, zastavil svůj byt a pořídil si poštovní náklaďák Iveco, ze kterého udělal zelený foodtruck Mutant. Letos už v centru Ostravy otevře Mutant Ramen Bistro. Porota ocenila Kaniův zápal pro práci, ale i odvahu experimentovat. Kania totiž navíc rozjel gastrolaboratoř, ve které dělá různé varianty miso past a experimentuje s fermentováním různých surovin.
Stříbro v Moravskoslezském kraji bere kamnář Jan Křivonožka. Na třetím místě skončil Tomáš Lazecký zabývající se výrobou dřevěných luků, šípů a příslušenství.
Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie Moneta Živnostník roku Srdcař. Srdcař patří k živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním, zanechávají stopu nejen ve svém oboru, ale i v lidech kolem sebe. V Ostravě získal toto ocenění kamnář Jan Křivonožka.
Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků se uskuteční 11. prosince na pražském Žofíně.
Volkswagen Firma roku 2025 Moravskoslezského kraje:
1. Todus Outdoor s.r.o. – výroba prémiového venkovního nábytku (Opava)
2. Vinamet CZ s.r.o. – výroba obalových a zdravotnických prostředků (Havířov)
3. CZ testing institute s.r.o. – analýzy, hodnocení a testování bezpečnosti dopravních prostředků, strojů a spotřebních výrobků (Nový Jičín)
Moneta Živnostník roku 2025 Moravskoslezského kraje:
1. David Kania – provozovatel foodtrucku (Hlučín)
2. Jan Křivonožka – kamnář (Fulnek)
3. Tomáš Lazecký – výroba dřevěných luků, šípů a příslušenství (Velká Polom)
MONETA Živnostník roku Srdcař 2025 Moravskoslezského kraje:
Jan Křivonožka – kamnář (Fulnek)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2025 Moravskoslezského kraje:
Hansen Electric, spol. s r.o. – vývoj a výroba elektrozařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu (Opava)
