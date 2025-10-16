Inspekce práce se začala zabývat stížnostmi na pracovní podmínky, které dostala na firmu Knihobot. Zatím obdržela tři podněty, řekl ve čtvrtek ČTK mluvčí Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) Richard Kolibač. O situaci v internetovém obchodě s použitými knihami informovala některá média. Šéf firmy Dominik Gazdoš už dříve kritiku odmítl.
Začínal v antikvariátu s vlastními knížkami, teď Dominik Gazdoš s Knihobotem míří k miliardovým tržbám
K bojkotu Knihobotu vyzvala před nedávnem koreanistka a spisovatelka Nina Špitálníková kvůli cenám svých neprodejných knih i podle ní nešetrným zacházením s knihami. Postup firmy označila za lichvu a okrádání. Česká televize ve svém pořadu Newsroom ČT24 odvysílala záběry z podniku a výpovědi zaměstnanců či brigádníků o pracovních podmínkách. V médiích je popisovali jako toxické, extrémně nepříjemné a stresující.
„V tuto chvíli máme tři podněty, všechny jsou na pracovní podmínky. Zabýváme se jimi,“ uvedl dnes mluvčí inspekce. Jak bude úřad dál postupovat, nepřiblížil. Podrobnosti inspekce nesděluje.
Gazdoš na kritiku Knihobotu v médiích a na sociálních sítích už dříve reagoval příspěvkem na síti LinkedIn. Odmítl tvrzení o neúnosných pracovních podmínkách. „Všechny startovací pozice u nás jsou pečlivá, monotónní práce rukama. Ne každý se na takovou práci hodí,“ uvedl. Knihobot podle něj nabízí flexibilní práci v přátelském a respektujícím prostředí za férovou odměnu. Firma se podle něj snaží systematicky zlepšovat pracovní prostředí. Každé dva měsíce zkoumá spokojenost brigádníků, kterých je v Knihobotu asi 1000. Hájil i cenotvorbu či způsob likvidace neprodejných knih.
Knihobot vznikl v roce 2019 jako alternativa k prodejním serverům s použitými knihami i k tradičním knihkupectvím. Funguje v České republice, na Slovensku, v Rakousku a Německu. Patří k nejrychleji rostoucím firmám v Česku i ve střední Evropě. Loni Knihobot utržil víc než 560 milionů korun, proti roku 2023 to byl téměř dvojnásobný nárůst. Minulý rok prodal 3,5 milionu knih.
Podněty ke kontrole při podezření na porušování pracovních předpisů mohou lidé od srpna podávat inspekci práce i elektronicky. Poslat jí je mohou přes její nový portál. Na něm mohou získat také poradenství či požádat o potvrzení o neuložení sankce. Služby je možné využívat po přihlášení přes elektronickou identitu, ale i bez něj. Není pak ale možné stížnosti či žádosti po odeslání už doplňovat a upravovat, sledovat stav jejich vyřizování či dostávat notifikace. Kolibač uvedl, že lidé začínají elektronická podání, poradenství i získání potvrzení využívat.
Inspekce podle svého mluvčího často dostává podněty anonymně. Je pak složité případné porušování předpisů a pravidel či nerovný přístup a bossing prokázat. Inspektoři se nemohou stěžovatelů doptat na podrobnosti. Po možném rozhodnutí a sankcích se kontrolovaný pak může bránit i soudně. Také u soudu se pak skutečnosti s anonymním stěžovatelem obtížně dokládají, podotkl mluvčí.
