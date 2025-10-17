Akviziční jízda českým zdravotnictvím skupiny Penta Investments, za kterou stojí zejména miliardáři Marek Dospiva a Jaroslav Haščák, pokračuje. Už loni se jejich zdravotnický holding Penta Hospital CZ výrazně zvětšil, když nejdříve od Němců získal poskytovatele firemní lékařské péče Santé Group, v polovině října dotáhl akvizici známé mladoboleslavské Kliniky Dr. Pírka, v závěru roku pak převzal 17 pečovatelských domů od rakouské společnosti SeneCura. Celkově loni Penta v rekordní akvizicích utratila celkem odhadem přes pět miliard korun.
V pumpování miliard do českého zdravotnictví ale pokračuje i letos. Podle několika zdrojů HN z trhu aktuálně dotáhla akvizici české části významného rakouského konkurenta.
Co se dočtete dál
- Jaká mohla být cena transakce.
- Jaká zařízení Vamed v Česku provozuje.
- Koho Penta v prodejním procesu přeplatila.
