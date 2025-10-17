Zbrojní skupina CSG v září poprvé potvrdila, že považuje možný vstup na burzu za jednu z možností pro zajištění dalšího financování. Jinak ale holding, který zhruba 85 procent tržeb získává z výroby munice všech ráží, budoucí IPO nekomentuje. Neudělal to ani v případě nejnovější zprávy agentury Bloomberg, že se skupina stoprocentně vlastněná miliardářem Michalem Strnadem snaží svůj vstup na burzu v Amsterdamu urychlit. A vyjednává o emisi prioritně s několika velkými investory.
Co se dočtete dál
- Co podporuje informaci, že CSG chystá primární úpis akcií.
- Jak je CSG závislá na výrobě munice a muniční iniciativě.
- Jaká jiná zbrojní IPO může být pro investory konkurencí CSG.
