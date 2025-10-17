Po roce tajnůstkaření, ladění produktu a stavění týmu se nový start-up Ondřeje Vlčka konečně dostal na světlo. Někdejší šéf společnosti Avast (později Gen Digital) se dvěma spoluzakladateli Jayou Baloo a Stanislavem Fořtem rozjel projekt s názvem Aisle a má s ním velké ambice. V rozhovoru pro HN popisuje, kam míří, jak prožívá přestup z korporátu do startupového světa, proč teď nepotřebuje venture kapitálové investory a co je důležitější než status jednorožce.
Zkuste na začátek laicky Aisle představit. Co děláte?
Jsem opět v oboru kyberbezpečnosti, který je sám o sobě důležitý a létá v něm velké množství peněz. To jsou známá fakta. Co se ale zase tak moc neví: dvě třetiny útoků souvisí s chybou nebo zranitelností, která už je známá, ale ještě nedošlo k jejímu zazáplatování. Útočník prostě šikovně využije chyby v softwaru entity, na kterou útočí. To, co stavíme my, je systém založený na umělé inteligenci, který je schopen tyto mezery automaticky hledat a velmi rychle je i spravit. Pokud to dnes trvá v průměru velkým firmám 45 dnů než zranitelnost objeví a spraví, tak naše vize je v řádu hodin nebo minut, a to díky tomu, že se většinově vyndají z procesu lidé a umělá inteligence to celé udělá sama.
Co se dočtete dál
- Jak vznikl start-up Aisle.
- Proč zvolili toto jméno.
- Jak Ondřej Vlček přistupuje k venture kapitálovým investicím.
- Co na nový start-up říká jeho rodina a zakladatelé Avastu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.