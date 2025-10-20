turbulencích dnešní ekonomiky plné technologických start‑upů i AI novinek zaujímá výsostné postavení kov starý jako civilizace. Zlato, které nenese úrok ani dividendu, letos atakuje historická maxima. Stalo se znovu symbolem jistoty a jeho cena roste nejrychleji od 70. let minulého století. Týdeník Ekonom se pokusil popsat, jak do zlata dnes vlastně investovat.
Už dávno to není jen lesklá cihla, prut nebo nějaký předmět uschovaný v sejfu. Dnešní investoři mají na výběr od fyzických slitků přes burzovně obchodované fondy (ETF) až po akcie těžařů tohoto žlutého kovu. „Zlato lze nakoupit jednorázově nebo formou pravidelného investování,“ vysvětluje Libor Brůna, předseda představenstva společnosti Golden Gate, jednoho z největších českých obchodníků s drahými kovy. „Rozdíl mezi nákupní a výkupní cenou se u předních společností pohybuje obvykle pod hranicí osmi až devíti procent. Tato cena zahrnuje výrobní náklady, dopravu, pojištění i obchodní marži.“ Ta je důvodem, proč fyzické zlato není vhodné ke krátkodobým obchodům.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou rozdíly mezi nákupní a výkupní cenou u fyzického zlata.
- Proč na ryzosti záleží.
- Kdy vybrat ETF, kdy akcie těžařů zlata a kdy mít raději kus žlutého kovu doma.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.