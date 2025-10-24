Během příštích několika let se bývalé nákladové nádraží na pražském Smíchově stane jednou z nejmodernějších pražských čtvrtí. Po dokončení bude vyhledávanou adresou s kvalitní architekturou, velkorysými veřejnými prostory a občanskou vybaveností, a to na dohled od centra metropole. Projekt Smíchov City, který staví Sekyra Group, je ale zároveň exemplárním příkladem toho, jak velký má Česko problém s rozvojem.

Přestože bytové domy, kanceláře i obchody rostou na pozemcích, které byly nevyužité, získat všechna razítka a začít stavět trvalo investorovi přes 15 let. Drtivou většinu času přitom netrvalo samotné stavební řízení, ale dohoda s městem a úřady na změně územního plánu. Podobných příkladů se dá po metropoli najít mnoho: dokonce téměř dvacet let se čeká na start výstavby v jižní části nákladového nádraží na Žižkově. Desítky let se nic neděje také na nádraží Bubny v Holešovicích, kde by mohlo vzniknout bydlení až pro desítky tisíc lidí.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč je Česko v územním plánování skanzenem a jak se může inspirovat jinde v Evropě.
  • Jak státní úřady zasahují do rozvoje měst a proč by se měly jejich pravomoci omezit.
  • Proč starostové nebývají vstřícní nové výstavbě a jak je motivovat, aby to změnili.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.