Během příštích několika let se bývalé nákladové nádraží na pražském Smíchově stane jednou z nejmodernějších pražských čtvrtí. Po dokončení bude vyhledávanou adresou s kvalitní architekturou, velkorysými veřejnými prostory a občanskou vybaveností, a to na dohled od centra metropole. Projekt Smíchov City, který staví Sekyra Group, je ale zároveň exemplárním příkladem toho, jak velký má Česko problém s rozvojem.
Přestože bytové domy, kanceláře i obchody rostou na pozemcích, které byly nevyužité, získat všechna razítka a začít stavět trvalo investorovi přes 15 let. Drtivou většinu času přitom netrvalo samotné stavební řízení, ale dohoda s městem a úřady na změně územního plánu. Podobných příkladů se dá po metropoli najít mnoho: dokonce téměř dvacet let se čeká na start výstavby v jižní části nákladového nádraží na Žižkově. Desítky let se nic neděje také na nádraží Bubny v Holešovicích, kde by mohlo vzniknout bydlení až pro desítky tisíc lidí.
Co se dočtete dál
- Proč je Česko v územním plánování skanzenem a jak se může inspirovat jinde v Evropě.
- Jak státní úřady zasahují do rozvoje měst a proč by se měly jejich pravomoci omezit.
- Proč starostové nebývají vstřícní nové výstavbě a jak je motivovat, aby to změnili.
