Tuzemští investoři do komerčních realit jsou stále při chuti a skupují nejzajímavější pražské nemovitosti. Dokládá to čerstvě uzavřený prodej Fora Karlín a tříhvězdičkového hotelu Ibis. Za nezveřejněnou sumu je získala Patria investiční společnost ze skupiny ČSOB.
Co se dočtete dál
- Jaké další nemovitosti Amundi prodává.
- Kolik peněz letos u nás dosud utratili investoři za kanceláře, obchodní centra a sklady.
- Jak významný na investicích do komerčních realit má český kapitál.
