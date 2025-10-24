Počátkem října vyzvala spisovatelka Nina Špitálníková k bojkotu online knižního antikvariátu Knihobot. Vadilo jí, že se její sešit Deníky ze Severní Koreje na webu objevil s cenovkou přes čtyři tisíce korun. Kauza se rychle rozjela, zvláště poté, co si zaměstnanci podniku začali navíc veřejně stěžovat na náročné pracovní podmínky a upozorňovali rovněž na to, že navzdory ekologickému marketingu firmy končí některé vyřazené knihy ve spalovně.
Aktuální aféra může mít na byznys dosud velmi rychle rostoucího start-upu výrazný dopad. Jak si tedy dnes Knihobot ekonomicky stojí, v čem jsou rizika jeho podnikání?
Co se dočtete dál
- Jak letos Knihobotu porostou tržby.
- Kam až by firma podle Gazdoše mohla růst.
- Proč je podnik v kumulované ztrátě.
- Co některým investorům do start-upů na Knihobotu vadí.
- V čem je rozpor mezi marketingem a vedením firmy.
- Jak aktuální kauza ovlivnila tržby e-shopu.
