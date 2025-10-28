Evropská unie posílá ročně stovky miliard eur na rozvoj regionů, podporu zemědělců, modernizaci továren i digitalizaci úřadů. Část z těchto peněz ale místo k traktorům, nemocnicím či výzkumným centrům míří k lidem, kteří mají ke skutečné práci pro společný rozpočet asi tak daleko jako DJ z řeckého Mykonosu k chovu ovcí.
Právě takové případy v posledních letech odhaluje Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), který sleduje, jak členské státy hospodaří s evropskými dotacemi. Na jeho stránkách se letos objevila mozaika případů, které ukazují, jak může někdy vypadat evropská tvořivost v praxi. V Řecku se do zemědělských dotací zapojili dýdžejové a číšníci, ve Francii si zlevňovali jachty, v Německu se z mazacích olejů stala nafta. A i když české příběhy působí v tomhle srovnání skoro provinčně, i tady se dají pobírat dotace za nedostavěné muzeum.
Co se dočtete dál
- Co všechno se dá vydávat za farmu.
- Kde mizí peníze z evropských fondů.
- Jak se do dotačních kauz zapletlo Česko.
