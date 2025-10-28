Bill Gates vstupuje do debaty před světovou konferencí o klimatu COP30 s ostrým apelem: přestaňme poměřovat úspěch jen emisemi a teplotami a dejme do středu klimatické politiky lidský blahobyt – zdraví, zemědělství a růst příjmů v chudých zemích. „Naší hlavní metrikou by mělo být zlepšování životů,“ píše spoluzakladatel softwarového gigantu Microsoft, který je podle žebříčku Forbes třináctým nejbohatším člověkem na Zemi.
Změna klimatu je podle Gatese vážný problém, ale neznamená konec civilizace, upozorňuje ve své výzvě, kterou vydal dnes v den svých sedmdesátých narozenin.
Co se dočtete dál
- Proč Gates žádá změnu klimatické politiky.
- V co Gates věří.
- Proč je jeho výzva kontroverzní.
