Svět vstupuje do éry, kdy se hranice mezi lidmi a stroji stírá. Umělá inteligence už dnes dokáže řešit úkoly, které před pár lety připadaly jen lidem. Mnohdy nás překonává v rychlosti i přesnosti. To vede ke znepokojivým otázkám: nebudou se inteligentní stroje snažit lidstvo zotročit, jak to vykresluje například dystopický film Matrix?
Filozof z Cambridgeské univerzity Stephen Cave, který patřil k hlavním řečníkům letošního Týdne inovací, říká, že tyto obavy nejsou namístě. Pramení z dávné „koloniální“ myšlenky, že Evropané jsou nejinteligentnější, a proto mají právo ovládat ostatní kultury. „Ale pokud bude stroj chytřejší než my, proč by nás chtěl nutně zotročit,“ ptá se Cave. V rozhovoru mluví také o tom, co přinese prodlužování lidského života, jak umělá inteligence promění člověka či jak ji vnímají lidé z různých koutů světa.
Co se dočtete dál
- Proč se lidé bojí smrti a zda mohou být technologie novým náboženstvím.
- Kam až lze posunout délku lidského života a zda by dávalo smysl ji regulovat.
- V čem ovlivní AI lidskou inteligenci a jaký bude mít dopad na naše kognitivní schopnosti.
- Jak zajistit, aby z rychlého technologického pokroku měli prospěch všichni.
- Zda existují formy inteligence, které lidstvo dnes nedokáže rozpoznat.
