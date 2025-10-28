Nabídkou 5,6 milionu korun ročně zvítězila státní firma Čepro v soutěži o nájem místa pro čerpací stanici na odpočívce karlovarské dálnice D6 u Kolešova. Jedná se o doposud nejvyšší částku, jakou kdy petrolejářská firma za pozemek pro tuzemskou dálniční benzinku nabídla. Koncentrace čerpacích stanic je sice v Česku vysoká – na každých 14 kilometrů silnic vychází jedna – a stavět na zelené louce se už nikde jinde nevyplatí, dálnice jsou však vzhledem k nadprůměrně vysokým cenám paliv a ochotě řidičů je platit stále vítaným zdrojem zisku.
Co se dočtete dál
- Proč největší petrolejářské firmy tolik usilují o pumpy u dálnic.
- Jaké marže si čerpadláři účtují.
- Kdo ovládá trh s benzinem a naftou.
