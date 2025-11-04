Už na střední škole se Martin Bezděk dostal do kontaktu s podnikovou praxí prostřednictvím vyučujících, kteří odtud za studenty docházeli. Hned po maturitě si otevřel živnost a spolupracoval s firmami, které stavěly webové stránky nebo e‑shopy. „Postupně jsem pronikl do podnikových provozů a digitalizace jako takové. To již nešlo jen o samotný web, ale o komplexní optimalizaci těch provozů,“ říká majitel společnosti Valmia, dodávající na zakázku softwarová řešení firmám. Sídlo má ve Valašském Meziříčí, ale svůj byznys nepovažuje za regionální. Nové zákazníky získává z celé republiky.
Co se dočtete dál
- Jak společnost Valmia získává zákazníky bez aktivního marketingu a jak udržuje růst na bázi doporučení.
- Proč zadavatelé často nedokážou přesně popsat své potřeby.
- Jaké jsou překážky při digitalizaci státní správy z pohledu dodavatele.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.