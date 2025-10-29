Americká centrální banka (Fed) ve středu snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Fed zároveň v tiskové zprávě oznámil, že obnoví omezené nákupy státních dluhopisů, protože peněžní trhy vykazují známky nedostatku likvidity.
Centrální banku letos tlačí ke snižování úroků prezident Donald Trump, banka však tomuto tlaku odolávala až do minulého měsíce, kdy poprvé od loňského prosince snížila sazby, a to o čtvrt procentního bodu. Fed se obával, že Trumpova celní politika by mohla způsobit vzestup inflace. V poslední době ale představitele Fedu čím dál více znepokojují zhoršující se podmínky na trhu práce.
Fed rozhoduje o úrokových sazbách v době, kdy je kvůli uzavření federální vlády pouze omezený přístup k aktuálním ekonomickým údajům, včetně údajů o vývoji nezaměstnanosti. Prohlášení Fedu zahrnuje i zmínku o nedostatku aktuálních dat, který omezuje rozhodování o nastavení měnové politiky. Podle prohlášení ale dostupné ukazatele naznačují, že ekonomika pokračovala v mírném růstu.
Fed, Trump nebo AI. Trhy čeká zásadní týden, přijde propad, nebo nová maxima? Podívali jsme se na tři možné scénáře
Pro snížení úroků o čtvrt procentního bodu hlasovalo deset členů měnového výboru. Stephen Miran vyzval k hlubšímu snížení a prezident Federální rezervní banky v Kansas City Jeffrey Schmid vzhledem k pokračující inflaci chtěl ponechat úroky beze změny.
Fed také uvedl, že začne znovu částečně nakupovat státní dluhopisy, protože na finančních trzích se začínají projevovat známky nedostatku hotovosti, což je situace, které se snaží zabránit. Celková hodnota aktiv Fedu se přestane snižovat a zůstane od 1. prosince zhruba stejná. Peníze z již splatných hypotečních cenných papírů budou investovány do státních pokladničních poukázek.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist