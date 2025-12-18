Evropská centrální banka (ECB) ve čtvrtek podle očekávání opět ponechala základní úrokové sazby beze změny, klíčová depozitní sazba tak zůstává na dvou procentech. Zároveň však zlepšila výhled pro ekonomiku eurozóny. ECB o tom informovala v tiskové zprávě. Finanční trhy nyní čekají na tiskovou konferenci prezidentky ECB Christine Lagardeové.
Banka nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se v letošním roce zvýší o 1,4 procenta, zatímco v září letošní růst odhadovala na 1,2 procenta. Odhad růstu na příští rok banka zvýšila na 1,2 procenta z dříve předpokládaného jednoho procenta.
Banka vloni v červnu zahájila snižování úrokových sazeb, aby podpořila hospodářský růst v eurozóně. Depozitní sazba od té doby klesla na polovinu, naposledy k její redukci ECB přikročila začátkem letošního června. Od té doby drží úroky beze změny.
Statistický úřad Eurostat tento měsíc uvedl, že HDP eurozóny se ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci zvýšil o 0,3 procenta. Růst tak zrychlil z 0,1 procenta ve druhém čtvrtletí.
Spotřebitelské ceny v eurozóně se v listopadu podle Eurostatu meziročně zvýšily o 2,1 procenta, tedy stejným tempem jako v předchozím měsíci. Inflace tak zůstala mírně nad dvouprocentním cílem ECB.
