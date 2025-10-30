Automobilka Škoda Auto v prvních třech čtvrtletích letošního roku zvýšila provozní zisk meziročně o 5,4 procenta na 1,79 miliardy eur (zhruba 43,6 miliardy korun). Její tržby vzrostly o 9,5 procenta na 22,34 miliardy eur. Ve své výsledkové zprávě to ve čtvrtek oznámil mateřský automobilový koncern Volkswagen.
Naopak celá německá automobilová skupina v prvních devíti měsících roku hospodařila s provozním ziskem 5,4 miliardy eur (131,6 miliardy korun), což je meziroční pokles o 58 procent. Prodej aut největší automobilka v Evropě zvýšila meziročně o 1,8 procenta na 6,6 milionu vozů.
Evropský autoland v ohrožení, blíží se zavírání další desítky závodů. Problémy mají hlavně VW a Stellantis
Tržby koncernu z prodeje vzrostly v prvních devíti měsících roku o 0,6 procenta na 239 miliard eur. Ve třetím čtvrtletí koncern Volkswagen zaznamenal provozní ztrátu ve výši 1,3 miliardy eur, která byla způsobena miliardovými náklady v souvislosti s americkými cly a změnou strategie její dceřiné společnosti Porsche.
Škoda Auto v období od ledna do září prodala celkem 870 tisíc vozů, což je o 7,5 procenta více než před rokem. Za růstem prodeje stála zejména silná poptávka po sportovně-užitkových vozech Elroq a Enyaq s elektrickým pohonem. Škoda Auto se tak stala jednou z nejúspěšnějších automobilek na evropském trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem, uvedl Volkswagen.
Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice. Výrobní kapacity má také v dalších zemích, například v Číně, Indii a na Slovensku.
