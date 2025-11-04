Na amerických finančních trzích se znovu mluví o stínovém bankovnictví. Tedy o půjčkách, které neposkytují banky, ale fondy a investiční společnosti. Používají k tomu často peníze, které si samy půjčily právě od bank. Vedle toho do nich investují také penzijní fondy či soukromí a institucionální investoři. Objem trhu označovaného jako private credit činil podle analýzy banky Morgan Stanley na začátku roku 2025 kolem tří bilionů dolarů. V roce 2020 to byly zhruba dva biliony. Na Wall Street se kvůli tomu střetávají dva odlišné pohledy.
Jamie Dimon jako šéf JPMorgan varoval, že nedávné krachy dvou firem napojených na private credit mohou být jen začátek. „Když uvidíte jednoho švába, pravděpodobně jich bude víc,“ řekl podle magazínu Fortune s odkazem na kolaps výrobce autodílů First Brands a společnost Tricolor, která poskytovala rizikové půjčky na nákup ojetých aut.
Co se dočtete dál
Americký trh nebankovních úvěrů se nafoukl. Co to znamená pro banky?
-
Proč se toho někteří experti obávají a co by případné problémy v USA znamenaly pro evropské, potažmo české banky.
