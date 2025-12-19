Bankám a spořitelnám v Česku v letošních prvních třech čtvrtletích stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 9,4 miliardy korun na 100,4 miliardy korun. Vyplývá to z dat, která zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Bilanční suma bank ke konci září činila 11,48 bilionu korun, což je proti stejnému období loni nárůst o 616 miliard korun. Za růstem zisků stojí podle analytiků zejména pozitivní vývoj ekonomiky a z něj plynoucí úvěrová aktivita.
Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl za tři čtvrtletí meziročně o 11,5 miliardy na 196,7 miliardy korun. Úrokové výnosy se jim snížily o 69 miliard na 338 miliard korun, naopak výnosy z poplatků a provizí se jim zvýšily o 4,7 miliardy na 51,7 miliardy korun.
„Banky v prvních devíti měsících roku těžily z pozitivního vývoje tuzemské ekonomiky. Úvěrová portfolia solidně rostou hlavně díky hypotečním úvěrům, které si spotřebitelé berou s vědomím stability úrokových sazeb,“ řekl ČTK analytik XTB Tomáš Cverna. Bankám se podle něj daří udržovat úrokové marže díky poklesu nákladů na financování klientských depozit. I při rostoucím úvěrování domácností se kvalita portfolií bank zvyšuje, což reflektuje sílu domácích firem i drobných klientů.
Se zotavením tuzemské ekonomiky jde ruku v ruce i narůstající úvěrová aktivita, uvedl analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Právě produkce nových úvěrů pomohla nahoru čistým úrokovým výnosům. Bankám podle něj pomáhá i dobrá kvalita půjček, díky které udržují nízké náklady rizika. V neposlední řadě rostou příjmy z poplatků, což souvisí s tím, že Češi častěji sahají k investičním produktům, dodal.
Šest největších bank bude i z letošních zisků platit daň z neočekávaných mimořádných zisků. Daňové přiznání za loňský rok k této dani podají až letos. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku za nadměrný zisk. Ten odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent.
Daň z neočekávaných zisků uplatňovaná v letošním roce naposled banky nijak výrazně neovlivní, upozornil Cverna. Výběr z této daně by měl být podobný jako v loňském roce, tedy v řádech nižších až středních stovek milionů korun.
Čistý zisk skupiny ČSOB za tři čtvrtletí roku stoupl meziročně o deset procent na 14,9 miliardy korun, Komerční banky o 8,3 procenta na 13,6 miliardy korun a Monety Money Bank o 15,7 procenta na 4,9 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala čistý zisk 8,62 miliardy korun, což je o 2,2 procenta více než před rokem. Raiffeisenbank zisk meziročně stoupl o 57 procent na 7,84 miliardy korun. Pouze čistý zisk České spořitelny za první tři čtvrtletí klesl meziročně o dvě procenta na zhruba 19 miliard korun.
