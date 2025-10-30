Čína při setkání s americkými vládními představiteli v malajsijské metropoli Kuala Lumpur schválila dohodu o prodeji amerických aktivit aplikace pro krátká videa TikTok. Ve čtvrtek to uvedl americký ministr financí Scott Bessent v televizi Fox Business. Dodal, že očekává v příštích týdnech a měsících posun v jednáních o transakci.
"V Kuala Lumpuru jsme dokončili dohodu o TikToku, pokud jde o získání čínského souhlasu, a očekával bych, že se to v příštích týdnech a měsících posune kupředu a konečně se dočkáme řešení," řekl Bessent.
Čínské ministerstvo obchodu ve svém prohlášení uvedlo, že země bude záležitosti týkající se TikToku se Spojenými státy řádně řešit. Čínský mluvčí dodal, že "čínská strana bude spolupracovat s americkou stranou na řádném řešení otázek týkajících se TikToku".
Média už dříve informovala, že podíl ByteDance zřejmě bude činit 19,9 procenta, což vyhovuje zákonným požadavkům, podle kterých musí být podíl čínské společnosti v takovém podniku nižší než 20 procent. Televize CNBC dříve uvedla, že na transakci se budou podílet i dosavadní američtí investoři firmy ByteDance.
TikTok už v roce 2022 kvůli obavám o bezpečnost a rostoucímu politickému tlaku v USA přesunul data amerických uživatelů do cloudu společnosti Oracle. Média v minulém týdnu spekulovala, že pokračování tohoto uspořádání je součástí dosud nezveřejněné dohody.
Trump ve druhé polovině září po rozhovoru s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem naznačil, že Čína souhlasí s převzetím aktivit čínské sociální sítě v USA konsorciem amerických vlastníků. Oba státníci se následně sešli na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji.
Americký prezident krátce po nástupu do úřadu letos v lednu na 75 dní pozastavil uplatňování zákona o zákazu TikToku na území USA v případě, že čínský vlastník většinový podíl neprodá zájemci schválenému vládou. Následovaly ještě další tři odklady, poslední z nich minulý týden. Lhůta tak má uplynout až 16. prosince.
Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že TikTok představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Podle agentury Reuters jde konkrétně o obavy, že by čínská vláda mohla mít přístup k datům amerických uživatelů a následně v zemi prostřednictvím aplikace provádět vlivové operace.
