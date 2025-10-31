Americký provozovatel streamovací platformy Netflix chystá štěpení svých akcií v poměru 10:1. Rozdělené akcie by se měly na burze obchodovat od 17. listopadu, oznámila ve čtvrtek firma. Podle zdrojů agentury Reuters má také zájem o část mediální společnosti Warner Bros. Discovery, jež mimo jiné provozuje konkurenční platformu HBO Max a filmové studio Warner Bros.
Netflix vydá devět akcií ke každé již existující po uzavření obchodování 10. listopadu, schválilo vedení. Společnost si od toho slibuje, že její cenné papíry budou přístupnější pro její zaměstnance, kteří se účastní jejího opčního programu.
Při štěpení akcií v poměru 10:1 se na účtech majitelů těchto cenných papírů objeví desetinásobek původně drženého počtu, zatímco cena bude desetinová proti ceně před štěpením. Hodnota vlastněných akcií se tak nezmění. Vzhledem k nižší ceně jsou ale pak akcie na burze přístupnější širšímu okruhu zájemců.
Netflix si najal finančního poradce a získal přístup k finančním informacím Warner Bros. Discovery, aby posoudil možnosti převzetí části Warner Bros. Discovery, uvedly tři zdroje agentury Reuters obeznámené se záležitostí. Podle dvou z těchto zdrojů provozovatel streamovací platformy najal k posouzení možné nabídky investiční banku Moelis & Co, která radila společnosti Skydance Media při úspěšné nabídce na převzetí firmy Paramount Global.
Warner Bros. Discovery v červnu oznámil, že se do poloviny příštího roku hodlá rozdělit do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, zatímco kabelové televizní sítě budou ve druhém podniku.
V případě úspěšné akvizice by Netflix vedle konkurenční platformy HBO Max získal studio Warner Bros i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter a DC Comics. Studio produkuje řadu titulů streamovaných na Netflixu, například seriály Šéfka hry (Running Point) nebo TY (You).
