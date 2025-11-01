Již druhý měsíc funguje na principu „all you can read“, ale také „visit and listen“ náš prémiový předplatitelský klub HN All Access. Pod jeho hlavičkou nabízíme členům veškerý obsah Hospodářských novin, a navíc také vstupy na všechny naše eventy a summity nebo přístup k jinak extra placeným redakčním podcastům.
Zájem nás mile překvapil, rychle míříme k první padesátce členů, což je počet, který jsme si stanovili jako hranici, po jejímž dosažení se zamyslíme, jak klub směrovat dál. Učíme se také komunikovat v uzavřené whatsappové skupině, kam dáváme různé obsahové „extras“, a chystáme na konec listopadu první setkání jen pro členy HN All Access.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
