Kvůli byrokratické zátěži přijdou malé firmy v Česku ročně o 41 miliard korun. Tvrdí to člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a ekonom Metropolitní univerzity Praha Dominik Stroukal. Majitelé a manažeři takových společností jeho slova nerozporují, avšak podle toho, jaká témata přinesl druhý ročník Velkého týdne malých firem, není byrokracie v jejich prioritách až tak vysoko. Hodně se baví o věcech, jako jsou kontakt se zákazníkem, vymýšlení vhodného marketingu, hledání zaměstnanců, zvládání stresu.
Když se řekne „malá firma“, podle definice ministerstva průmyslu a obchodu se jí rozumí ta, která zaměstnává méně než 50 osob a jejíž roční obrat nepřesahuje 10 milionů eur.
Co se dočtete dál
- Jak se majitelé malých firem staví k byrokracii.
- Co pro drobného podnikatele představuje „péče o zákazníka“.
- Jaký je podíl malých firem na ekonomice.
