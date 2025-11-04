Kvůli byrokratické zátěži přijdou malé firmy v Česku ročně o 41 miliard korun. Tvrdí to člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a ekonom Metropolitní univerzity Praha Dominik Stroukal. Majitelé a manažeři takových společností jeho slova nerozporují, avšak podle toho, jaká témata přinesl druhý ročník Velkého týdne malých firem, není byrokracie v jejich prioritách až tak vysoko. Hodně se baví o věcech, jako jsou kontakt se zákazníkem, vymýšlení vhodného marketingu, hledání zaměstnanců, zvládání stresu.

Když se řekne „malá firma“, podle definice ministerstva průmyslu a obchodu se jí rozumí ta, která zaměstnává méně než 50 osob a jejíž roční obrat nepřesahuje 10 milionů eur.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se majitelé malých firem staví k byrokracii.
  • Co pro drobného podnikatele představuje „péče o zákazníka“.
  • Jaký je podíl malých firem na ekonomice.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.