V minulém desetiletí se Kamila Paličková zabývala finančním poradenstvím a zprostředkováním pojištění. Spoluzaložila společnost F&P Consulting (dnes AIDO Group), která zaměstnávala několik set poradců. V roce 2019 ale firmu prodala a začala se věnovat nové profesi. Změna v jejím životě je spojená s tím, co nazývá psychospirituální krizí. V rozhovoru pro týdeník Ekonom tento termín objasňuje a vysvětluje, proč po překonání těžkého období zase začala s byznysem, i když úplně jinak. V současné době radí podnikatelkám, jak rozjet, vylepšit nebo posunout jejich byznys. „Jedna skupina mých klientek jsou ženy na mateřské dovolené. Druhá skupina jsou ženy kolem, dejme tomu, 45 let. Jejich děti už začínají žít vlastním životem a ony si říkají, že je konečně čas vykopat vlastní sny,“ říká Paličková, která letos v mezinárodní soutěži Women Changing The World Awards skončila druhá v kategorii kouček.
Svoje podnikání deklarujete jako udržitelné. Co to pro vás znamená?
Pro mě to je způsob života, který nepoškozuje přírodu a zvířata. Množství manažerů si pravděpodobně bude nyní ťukat na hlavu, ale co tady prezentujeme jako udržitelnost, je často jenom ideologie, politika a byrokratický balast. Velmi se ztotožňuji s myšlenkou Alberta Einsteina, že nemůžeme problémy vyřešit na stejné úrovni vědomí, na jaké jsme je vytvořili. Udržitelnost nikdy nebude fungovat, pokud se lidé neposunou a nezmění výchozí paradigma. Tím myslím, že lidé žijící na Západě sami sebe vnímají jako středobod, který ovládá tuto planetu. Planeta je něco, co nám lidem náleží, co můžeme vykořisťovat, používat z ní, cokoliv nás napadne. Třeba ale u přírodních národů je ve středobodu Země, kterou je nutné chránit. My jsme jenom jeden z druhů, které tady společně v rámci ekosystému koexistují. Místo hierarchického uvažování je zde cyklické chápání reality a odlišné hodnoty.
Co se dočtete dál
- Proč teorie nerůstu v praxi nefungují.
- Jak muži berou úspěchy svých žen v podnikání.
- Proč jsou ženské emoce pro byznys překážkou.
