Přední tváře byznysu, politiky, médií i sociálních sítí na jednom místě. Kateřina Jirásková (PPF), Violeta Luca (Vodafone), Martina Kornfeilová (Kornfeil Bakery Ovens), Klára Brachtlová (CME), podnikatelka a influencerka Tereza Salte nebo místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová vystoupí v úterý 10. března v pražském DOX+ na konferenci Hospodářských novin doplňující tradiční ocenění TOP ženy Česka. Vstupenky jsou už nyní k dispozici zde.
V rámci celodenního programu se dozvíte, jak se ženám daří prorazit do vedení firem v průmyslu. Martina Šmídlová a její otec Vladimír Šmídl popíšou, jak probíhal proces předání firmy z otce na dceru. S předními dámami ve vedení českých mediálních domů Klárou Brachtlovou (CME), Martinou Říhovou (Czech News Center) a Lenkou Černou (Economia) probereme, jaká je budoucnost médií.
Poslechneme si také příběhy žen se silným osobním brandem, které dokázaly úspěch na sociálních sítích přetavit v byznys – podnikatelek Terezy Salte a Markéty Gajdošové a také kuchařky a influencerky Chili Ta. Bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková pak vystoupí s tématem žen ve veřejném prostoru.
Řešit budeme rovněž, jak začít podnikat, nakopnout vlastní kariéru, lépe vystupovat, produktivněji využívat svůj čas nebo si konečně říct o přidání. Dozvíte se také, kdy začít konečně investovat a to i s minimem času. A jakým způsobem si u toho zároveň chránit vlastní duševní zdraví a nevyhořet. To všechno a mnohem víc 10. března na konferenci TOP ženy Česka.
