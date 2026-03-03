Přijďte se inspirovat od předních žen českého byznysu, médií a sociálních sítí i veřejného života. Kateřina Jirásková (PPF), Violeta Luca (Vodafone), Martina Kornfeilová (Kornfeil Bakery Ovens), podnikatelka a influencerka Tereza Salte, místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová nebo nejprodávanější česká spisovatelka Alena Mornštajnová. Vystoupí už za týden v úterý 10. března v pražském DOX+ na konferenci Hospodářských novin doplňující tradiční ocenění TOP ženy Česka. Vstupenky jsou k dispozici zde.
V rámci celodenního programu se od šéfek Martiny Kornfeilové a Kateřiny Beránkové (AWEC Group) dozvíte, jak se ženám daří prorazit do vedení firem v průmyslu. Martina Šmídlová a její otec Vladimír Šmídl popíšou, jak probíhal proces předání firmy z otce na dceru. S předními dámami ve vedení českých mediálních domů Klárou Brachtlovou (CME), Martinou Říhovou (Czech News Center) a Lenkou Černou (Economia) pak probereme, jaká je budoucnost médií.
Poslechnete si také příběh, původně učitelky, Aleny Mornštajnové, která se vypracovala na milion prodaných výtisků svých knih. Svou zkušenost popíšou také ženy se silným osobním brandem, které dokázaly úspěch na sociálních sítích přetavit v byznys – podnikatelek Terezy Salte a Markéty Gajdošové a také kuchařky a influencerky Chili Ta. Bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková pak vystoupí s tématem žen ve veřejném prostoru.
Řešit budeme i to, jak začít podnikat, nakopnout vlastní kariéru, lépe vystupovat, produktivněji využívat čas nebo si v práci konečně říct o přidání. Dozvíte se také, kdy začít konečně investovat, a to i s minimem času. A jakým způsobem si u toho zároveň chránit vlastní duševní zdraví a nevyhořet. To všechno a dávka networkingu navíc 10. března na konferenci TOP ženy Česka.
Porady vedení jen do čtyř odpoledne a klidně s kojícími manažerkami. Pro rovnost musíme změnit mindset celých firem, říká marketérka
