Pořídit si vlastní byt je ve většině evropských metropolí stále hůře splnitelný sen. Česko přitom patří z hlediska dostupnosti bydlení mezi nejhorší v Evropě. Podle analýzy poradenské společnosti Deloitte, která srovnávala významná evropská velkoměsta podle počtu hrubých ročních mezd potřebných ke koupi průměrného 70metrového bytu, se Praha umístila na třetím místě od konce. K pořízení bydlení potřebuje kupující rovných 15 celoročních výdělků. V Brně je to pak 14 a v Ostravě bezmála 11 ročních průměrných mezd v dané lokalitě.
V Evropě i ve vyspělých zemích jinde ve světě se ovšem dají najít města, kde se s bytovou krizí dokážou – alespoň částečně – poprat. Týdeník Ekonom vybral některá z nich a analyzoval, díky čemu se podařilo zajistit pomalejší zdražování nemovitostí a jak se daří držet na uzdě nájmy.
Co se dočtete dál
- Jak se podařilo zbrzdit zdražování nemovitostí v Aucklandu nebo Minneapolis.
- Proč naopak selhaly některé regulace trhu v evropských městech.
- Jak se Berlínu vymstilo zastropování nájmů.
- Které regulace naopak pomáhají.
