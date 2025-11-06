Základním pravidlem při řešení rozvodu je zachovat chladnou hlavu. Způsob, jakým manželé proces zvládnou, rozhodne o jejich finanční budoucnosti. Mohou z něj vyjít ekonomicky stabilní, nebo s dluhy a bez jakýchkoliv rezerv. Statistiky rozvodů nejsou příliš povzbudivé. I když podíl rozvedených manželství za posledních patnáct let klesá, stále končí rozvodem čtyři z deseti. Jak tedy zvládnout rozpad tohoto svazku tak, aby člověk nepřišel o všechno, co během let vybudoval, a zachoval si finanční nezávislost?
Vedle emocí a nutnosti přenastavit své vztahy i celý život se manželé, kteří jdou od sebe, musí vypořádat s rozdělením majetku, dluhů, investic i se změnou životního standardu. „Největší chybou je vést rozvod a s tím související finanční vypořádání jako válku,“ říká Vendula Růžková z advokátní kanceláře Arrows.
Co se dočtete dál
- Co je při rozvodu finančně nejvýhodnější a co nepodceňovat.
- Jaké nejčastější chyby lidé při rozvodovém řízení dělají.
- Co jsou největší mýty kolem financí při rozvodu a dělení společného jmění.
- Jak při rozvodu postupovat, pokud jde o jednotlivé typy finančních produktů a pojistek.
- A jak znovu začít budovat pasivní příjem po rozvodu, na co se zaměřit v první řadě.
