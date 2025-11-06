Rozvody jsou náročné emočně i finančně. Společný majetek přetrvává i tam, kde už city vychladly. Právní expert finanční skupiny Partners Lukáš Vacek vysvětluje, jak se v takových situacích vyhnout zbytečným rizikům. Už dopředu je podle něj důležité rozmyslet si, s kým sdílíte dluhy, a při rozvodu a vypořádávání společného jmění jednat co nejrychleji. „Lze uzavřít předmanželskou smlouvu nebo případně i za trvání manželství dohodu o omezení společného jmění,“ nabádá a přidává další rady, jak postupovat.
Když rozvádějící se páry řeší peníze, na jaká úskalí nejčastěji narážejí?
Manželé si často neuvědomují, že i když už spolu fakticky nežijí v jedné domácnosti, společná odpovědnost se týká i nově vzniklých dluhů až do oficiálního vypořádání společného jmění. Typická situace: jeden z manželů si začne půjčovat, mnohdy u různých nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, a ten druhý o tom ani nemusí vědět. Dokud dlužník řádně splácí a jeho partner by chtěl zjistit, kde má ten druhý dluhy, často se s ním věřitelé ani nebaví, protože není účastníkem smlouvy. Ve chvíli, kdy jeden splácet přestane, však věřitelé začnou dlužnou částku vymáhat po obou, protože spadá do společného jmění manželů.
Co se dočtete dál
- Na jaká úskalí nejčastěji narážejí rozvádějící se páry.
- Jak napětí kolem financí a dluhů v manželství ošetřit předem.
- Jakou roli při vypořádání společného majetku hraje hypotéka.
- Co lidé při rozvodu nejčastěji podceňují.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.