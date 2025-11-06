Společnost OpenAI, která stojí za známým chatbotem ChatGPT, se stala synonymem pro AI revoluci v USA. Zmínka o investici nebo společném podniku s OpenAI přináší firmám na burze okamžitý nárůst ceny akcií. Americký start-up doposud slíbil společně s dalšími podniky investovat do budování AI infrastruktury přibližně bilion dolarů, což mimo jiné zahrnuje Stargate projekt s firmami Oracle a Soft Bank za 500 miliard dolarů a další společný projekt s Oraclem za 300 miliard dolarů. Panují však obavy, jestli bude mít na své sliby dostatečné finance. 

