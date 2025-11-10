Nezaměstnanost v Česku ke konci října vzrostla na 4,6 procenta ze zářijových 4,5 procenta. Lidí bez práce ve srovnání s koncem září přibylo o 2584 na 340 509. Počet volných pracovních míst se snížil pod 94 tisíc. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou v pondělí ČTK poskytl Úřad práce ČR. Loni na konci října byla nezaměstnanost 3,8 procenta a bez práce bylo zhruba 289 tisíc lidí.
„Říjnový mírný nárůst nezaměstnanosti na 4,6 procenta ukazuje, že trh práce prochází přirozenou sezonní korekcí. Pomalu končí sezonní práce, mírné dozvuky má příliv studentů do evidence a zejména pro starší skupinu uchazečů je složitější si najít nové uplatnění,“ uvedla ředitelka odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR Kateřina Budínová. Úřad proto podle ní nadále nabízí rekvalifikační kurzy, ve kterých letos od počátku roku získalo nové dovednosti víc než 114 tisíc lidí.
Volných pracovních míst úřady práce ke konci října evidovaly 93 999. O měsíc dřív měly v evidenci 95 766 volných míst. Nejvíc pozic zaměstnavatelé nabízeli na konci října v Praze a Středočeském kraji. Celorepublikově na jedno volné pracovní místo připadá v průměru přibližně 3,6 uchazeče o zaměstnání. Nejvyšší je tento podíl na Karvinsku a Sokolovsku, nejnižší v okresech Praha-východ a Praha-západ.
„Zaměstnavatelé mají dle evidence Úřadu práce ČR nejčastěji zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, montážní dělníky nebo uklízeče,“ uvedl úřad.
V devíti krajích se v říjnu nezaměstnanost zvýšila shodně o 0,1 procentního bodu, ve zbylých pěti krajích – konkrétně v Praze, na Vysočině a ve Zlínském, Plzeňském a Pardubickém kraji – zůstal podíl lidí bez práce ve srovnání se zářím beze změny. Nejvyšší zůstala nezaměstnanost v Ústeckém kraji na úrovni 6,9 procenta a v Moravskoslezském kraji na 6,4 procenta. Nejnižší je dlouhodobě v Praze, kde ke konci října nezaměstnanost činila 3,5 procenta. Na 3,7 procenta byla shodně v Pardubickém a Plzeňském kraji a na Vysočině.
Ve srovnání okresů byl podíl lidí bez práce na konci října nejvyšší na Mostecku s 9,7 procenta a na Karvinsku s 9,4 procenta. Následuje Chomutovsko, Bruntálsko a Sokolovsko. „Naopak velmi nízkou nezaměstnanost, tedy pod třemi procenty, eviduje Úřad práce ČR tradičně v okresech Praha-východ a Praha-západ, ale také v Rychnově nad Kněžnou a v Pelhřimově,“ uvedl v tiskové zprávě.
Podporu v nezaměstnanosti v říjnu pobíralo 87 454 lidí, tedy 25,7 procenta ze všech uchazečů o práci. To je stejný podíl jako o měsíc dřív, před rokem činil 29 procent.
Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v říjnu víc než 319 tisíc.
