Tři luxusní velké hotely v Praze, velká pražská nákupní centra Flora či Palladium nebo prestižní kanceláře na břehu Vltavy v Karlíně. Stručný výčet ze seznamu největších letošních realitních transakcí v oblasti komerčních nemovitostí naznačuje, že po letech útlumu se investoři v roce 2025 pustili do nákupů s vervou jako ve „zlatých časech“ před pandemií koronaviru.
Co se dočtete dál
- Jaké největší realitní transakce letos uskutečnily české investiční skupiny.
- Proč Češi ovládli trh s komerčními nemovitostmi.
- Jakého rekordu letos může dosáhnout tuzemský realitní trh.
