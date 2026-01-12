Semifinálová porážka kanadského hokejového týmu na mistrovství světa hráčů do 20 let s Českem vyvolala v zemi zděšení a rozhořčení. Potřetí za sebou skončily zlaté naděje týmu nabitého budoucími hvězdami kanadsko-americké Národní hokejové ligy (NHL) na hokejkách českého družstva. Letošní třetí místo ve spojení se dvěma pátými z předešlých dvou šampionátů vytváří nelichotivou sérii. Hůře si mládežnický výběr země javorového listu vedl v tříletém srovnání pouze jednou, v období 1979–1981.

Různé analýzy se snaží odhalit důvody. Hovoří se také o možném psychickém bloku vytvořeném opakovanými porážkami od českého týmu. Objektivní je skutečnost, že některé talenty se mládežnických šampionátů neúčastní, protože už v NHL angažmá mají. Další hlasy poukazují na to, že současné výsledky jsou symptomem širšího sociologického jevu. Lední hokej v dětských a mládežnických kategoriích totiž začíná získávat pověst sportu pro vyvolené, jejichž rodiče disponují tučným kontem a fanatickým odhodláním.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak nízké jsou šance kanadských rodičů vidět svého potomka válet v NHL
  • Kolik stojí profesionální mládežnická hokejová kariéra v zámoří
  • Proč ovlivnil konec komunitních kluzišť kanadskou psychickou pohodu
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.