V personálních inzerátech i firemních prezentacích zdomácnělo úsloví, které má působit jako téměř ultimátní benefit: „Jsme jedna velká rodina.“ Pro HR oddělení je to lákavá zkratka slibující bezpečí a sounáležitost. Z pohledu organizační psychologie jde však o koncepci, která nemusí být nejšťastnější.

Skutečná rodina je založena na emocích a téměř nepodmíněném přijetí svých členů. Firma je však ze své podstaty entitou stojící na výkonu a ekonomické efektivitě. Pokud se tyto dva světy prolnou, vzniká prostředí, kde se profesionalita utápí v citech a ze sounáležitosti se stává nástroj manipulace.

  • Jak rozmazání hranic mezi prací a soukromím vzniká a jaké má důsledky.
  • Jak se používá rodinná rétorika k vyvolávání emocionálního nátlaku na zaměstnance.
  • Jak model „firemní rodiny“ podporuje nadržování a brzdí výkon.
