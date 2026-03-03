Když manažeři nebo jejich poradci zjistí, že zaměstnanci pracují méně efektivně, než by si organizace přála, reagují často velmi kreativně. Nemohou‑li výrazně zvýšit mzdy nebo zlepšit pracovní podmínky, sahají po levnějších a na první pohled moderních řešeních. Typickým příkladem je gamifikace: práce se má stát hrou, výkony se převádějí na body, zaměstnanci sbírají odznaky a na obrazovkách se objevují žebříčky „nejlepších hráčů týdne“.
Co se dočtete dál
- Jak vnější pobídky mohou vytlačovat vnitřní motivaci.
- Jak žebříčky a soutěživost oslabují spolupráci v týmech.
- Proč symbolické odznaky vedou k cynismu zaměstnanců.
- Jaké jsou základní předpoklady funkčního odměňování.
