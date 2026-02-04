Většina manažerů a investorů se učí, že lidská mysl je plná kognitivních pastí a ty nevyhnutelně kazí naše rozhodování. Will Bennis, psycholog z Fakulty podnikohospodářské VŠE, však tento populární narativ o zabudované iracionalitě nabourává. Svoji kariéru nezačal v laboratoři, ale u blackjackových stolů v Las Vegas. Tam zjistil, že to, co akademici označují za systémovou chybu, je mnohdy vědomá a adaptivní strategie, fungující v konkrétním prostředí.

„Často trpíme nevýhodou domácího hřiště. Naše vlastní úsudky nám přijdou logické, zatímco rozhodnutí druhých – ať už podřízených nebo protihráčů – považujeme za zkreslená,“ vysvětluje Bennis. V rozhovoru ukazuje, proč Češi a Američané při hazardu chybují systematicky opačným směrem, proč zkušení obchodníci sázejí na vlny štěstí a jak mohou manažeři činit lepší rozhodnutí v nejistých dobách.

  • Jak jsou "chyby“ v rozhodování užitečné.
  • V čem se čeští hráči liší od těch amerických a jak je jejich rozhodování zkresleno.
  • Proč složité manažerské modely v krizi selhávají.
  • Co je to "pravidlo desítky" a jak poráží superpočítače.
  • Proč vidíme chyby u druhých, ale u sebe ne. Co by si z tohoto zjištění měl vzít manažer.
  • Jestli je investování na burze jen jiný druh hazardu
  • Proč lidé skoro na mizině kupují losy a jak by se měl hazard regulovat.
