Když se Jan ráno probudí, jeho první kroky nevedou k nákupu snídaně, ale k tichému potvrzení vlastní existence v digitálním ekosystému. Chytrý prsten, který má na ruce díky měsíčnímu poplatku za prémiové zdravotní analýzy, mu oznámí, že jeho spánek byl optimální. Kávovar v kuchyni mezitím upozorní, že dochází zrnka. Aplikace automaticky nabídne objednávku nové várky z pražírny v rámci předplatného. Pak nasedne do sdíleného elektromobilu, který nevlastní, ale využívá jej v rámci širšího balíčku mobility. V kanceláři otevře kreativní software od Adobe, za který platí pravidelně už dvanáct let, a večer si pustí film na jedné ze čtyř streamovacích platforem, za kterou se mu každý měsíc z účtu strhávají drobné.
Jan je typickým symbolem nové evropské ekonomiky: skoro nic nevlastní, a přesto má přístup k nepřebernému množství služeb. Jeho bankovní výpis připomíná seznam nekonečných pravidelných plateb. Model předplatného, který původně patřil především novinám a časopisům, dnes prostupuje téměř každým sektorem. Software, zábava, doprava, potraviny, dokonce i funkce v automobilech. Globální trh s předplatným loni dosáhl podle Future Market Insights 558 miliard dolarů. Pod pohodlím a digitální svobodou, které předplatné přináší, se však rýsuje past, o níž Jan zatím nemá ani tušení. Past, ze které bude jednou těžké vycouvat.
Co se dočtete dál
- Proč je těžké některé služby zrušit, i když je lidé nepoužívají.
- Jak se z modelu pro noviny a mléko stal byznys v hodnotě stovek miliard dolarů.
- V čem se liší přístup českých zákazníků od amerických.
- Proč Češi přemýšlejí o předplatném jinak než Američané.
- Jak do celé ekonomiky předplatného vstoupí umělá inteligence.
