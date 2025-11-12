Největší banka co do počtu klientů v zemi Česká spořitelna testuje nový koncept pobočkové sítě. Cílem je skloubit nové digitální technologie založené na umělé inteligenci a současně klientům nabídnout možnost setkání s osobním bankéřem – ať už fyzicky anebo on-line.

Velkou změnou proti běžnému provozu je zejména fakt, že nová pobočka na pražské Národní třídě, kterou zástupci finančního domu pojmenovali Future Lab, funguje nepřetržitě. A nejde jen o samotný prostor. Například zákaznická linka je v provozu také non-stop, takže pracovníci banky na těchto pozicích mají rozepsané noční směny. Lidem zde také radí AI Avatar. Pokud se koncept osvědčí, mohlo by podobných míst po Praze či v jiných větších městech Česka přibýt.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak funguje první pobočka v Česku, která je otevřená 24 hodin denně a radí klientům i pomocí AI.
  • Co všechno umí digitální avatar Adam – a proč má jeho kolegyně Eva zatím problém s tónem hlasu.
  • Proč chce Česká spořitelna přetvořit pobočky v místa pro poradenství místo vybírání hotovosti.
  • Kolik nový koncept stojí, jak ho banka vyhodnocuje a zda se rozšíří i do dalších měst.
