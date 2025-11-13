Česká národní banka (ČNB) nakoupila digitální aktiva založená na blockchainu za milion dolarů (20,9 milionu korun). Na vytvořeném testovacím portfoliu, jehož součástí jsou bitcoin, stablecoiny navázané na dolar a tokenizované depozitum, chce získat praktickou zkušenost s držením digitálních aktiv. Portfolio nebude součástí devizových rezerv, uvedla ČNB v tiskové zprávě.
Centrální banka nebude investovanou částku aktivně navyšovat, hodnota portfolia se ale může měnit s ohledem na vývoj hodnoty digitálních aktiv. Testování portfolia, jehož hodnota představuje 0,0006 procenta rezerv ČNB, potrvá zhruba dva až tři roky, následně centrální banka zkušenosti vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu.
Digitální aktiva ČNB nakoupila prostřednictvím regulované burzy, která musí dodržovat pravidla boje proti praní špinavých peněz (AML). To zajišťuje, že nakoupená aktiva nejsou spojena s žádnou trestnou činností.
O vytvoření testovacího portfolia rozhodla bankovní rada na základě analýzy možných investic do dalších tříd aktiv, kterou si nechala zpracovat. ČNB zároveň zdůraznila, že nyní neplánuje zařadit bitcoin ani jiná digitální aktiva mezi své devizové rezervy.
ČNB si chce při testování ověřit možnost práce s aktivy založenými na blockchainu. Prověří řetězec procesů spojený s nákupem, držením a správou digitálních aktiv, včetně bezpečnostních mechanismů či prověřování souladu s AML. Podle centrální banky testování podpoří i plnění úkolů, které má ČNB v oblasti dohledu nad finančním systémem.
Centrální banka rozhodla o zpracování analýzy možných investic do dalších tříd aktiv na počátku letošního roku. Cílem analýzy bylo posoudit, zda by bylo z hlediska diverzifikace a výnosu vhodné devizové rezervy rozšířit o nové druhy aktiv. Bankovní rada rozhodla o postupu ohledně digitálních aktiv, o dalších třídách aktiv ještě ne.
ČNB upozornila, že digitální aktiva se stále více propojují se standardním finančním systémem. Pracují s nimi komerční banky i investiční fondy. Evropská investiční banka (EIB) vydala několik digitálních dluhopisů. Přístup centrálních bank k digitálním aktivům zůstává opatrný, do devizových rezerv zařadily nejznámější kryptoměnu bitcoin zatím pouze Salvador a Bhútán.
