Muži s vášní. Úspěch v práci, podnikání není všechno. Vždy je tu k hledání či dosažení „něco navíc“, nějaká vášeň. V aktuálním vydání magazínu Hospodářských novin PročNe jsme vyzpovídali několik úspěšných mužů (nejen) na české scéně, kteří se s námi o svoje vášně podělili. Tady jsou příběhy tří byznysmenů: Lubor Cerva vášeň nachází ve své oboře, kam chodí pozorovat tažné ptáky, Pavel Bouška se zamiloval do rychlých kol na okruzích, Luděk Sekyra přemýšlí o smyslu života, vrací se ke svým oblíbeným filozofickým velikánům a hledá morální princip, který by mohl být společný pro různé pojetí morálky. Další příběhy čtěte zde.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.