Mladý slovenský finančník Michael Kollár, který se po štacích na Wall Street a v Londýně usadil v Praze, hlásí první zásahy v rámci svého nového fondu GateVest. Ten se zaměřuje na investice do prověřených správců kapitálů na Západě. Pro svůj projekt Kollár našel silného spojence ve skupině J&T. Skupina Patrika Tkáče a spol. s Kollárem spolupracuje skrze svůj specializovaný fond J&T World Private Capital, který je dnes největším investorem GateVestu.
I díky tomu jen zhruba za dva měsíce ostrého provozu získal kapitálové střelivo ve výši 1,4 miliardy korun. Většinu ve formě závazných příslibů. GateVest obdržel licenci teprve 4. září na Maltě, zároveň je v České republice evidován u ČNB jako zahraniční fond schválený pro distribuci kvalifikovaným investorům.
Co se dočtete dál
- Do čeho GateVest investoval.
- V čem spočívá spolupráce s J&T.
- Jakou má investiční strategii.
- Jaký je příběh zakladatele Michaela Kollára.
