„No tak to zařiďte, ať je nahoře živo. Hlavní průjezd Prahou tam udělejte. Každý, kdo naší zemí projíždí, ať tu sochu vidí.“ Třeba jen zezadu, že?

V Cimrmanově hře Blaník řeší rytíři Hynek z Michle a Smyl Flek z Nohavic odkaz svatého Václava a navrhují, aby na po něm pojmenovaném náměstí bylo pořádně živo. Autoři Svěrák se Smoljakem si tak klasicky dělali meziřádkovou legraci z komunistických plánovačů, kteří samým centrem Prahy nechali protáhnout Severojižní magistrálu, tedy dálnici uprostřed města. Zatímco všude jinde po světě se už dělaly obchvaty, u nás se šlo středem – pár metrů od nejvýznamnější sochy a muzea v zemi.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se