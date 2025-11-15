„No tak to zařiďte, ať je nahoře živo. Hlavní průjezd Prahou tam udělejte. Každý, kdo naší zemí projíždí, ať tu sochu vidí.“ Třeba jen zezadu, že?
V Cimrmanově hře Blaník řeší rytíři Hynek z Michle a Smyl Flek z Nohavic odkaz svatého Václava a navrhují, aby na po něm pojmenovaném náměstí bylo pořádně živo. Autoři Svěrák se Smoljakem si tak klasicky dělali meziřádkovou legraci z komunistických plánovačů, kteří samým centrem Prahy nechali protáhnout Severojižní magistrálu, tedy dálnici uprostřed města. Zatímco všude jinde po světě se už dělaly obchvaty, u nás se šlo středem – pár metrů od nejvýznamnější sochy a muzea v zemi.
