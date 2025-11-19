Největší český slevový a zážitkový portál Slevomat bude mít opět domácí vlastníky. Po osmi letech ho prodává britská společnost Secret Escapes. Ta web v roce 2017 koupila od českých investičních skupin, mezi kterými byl i zakladatel firmy Tomáš Čupr. Většinovým majitelem se stane tuzemský private equity fond Genesis Capital.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou plány Slevomatu.
- Jak se firma změní pod novými majiteli.
- Co očekává Genesis a proč do firmy vstoupil investorsky i nejvyšší management.
