Podoba zástavby na bývalém nákladovém nádraží Žižkov v Praze dostává konkrétnější obrysy. Developer Sekyra Group, jenž vlastní severní část areálu, zveřejnil podobu prvních dvou obytných bloků. Navrhnou je ateliéry Unit architekti, Klaska, edit! architects a majo architekti. Jejich návrhy si porota v soutěžním workshopu vyhodnotila jako nejkvalitnější a nejlépe reflektující charakter a ambice území.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kteří architekti soutěžili o návrh prvních bloků.
  • Jak dlouho bude Sekyra Group na Žižkově stavět.
  • Co v severní části bývalého nákladového nádraží Žižkov vznikne.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.