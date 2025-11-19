Podoba zástavby na bývalém nákladovém nádraží Žižkov v Praze dostává konkrétnější obrysy. Developer Sekyra Group, jenž vlastní severní část areálu, zveřejnil podobu prvních dvou obytných bloků. Navrhnou je ateliéry Unit architekti, Klaska, edit! architects a majo architekti. Jejich návrhy si porota v soutěžním workshopu vyhodnotila jako nejkvalitnější a nejlépe reflektující charakter a ambice území.
Co se dočtete dál
- Kteří architekti soutěžili o návrh prvních bloků.
- Jak dlouho bude Sekyra Group na Žižkově stavět.
- Co v severní části bývalého nákladového nádraží Žižkov vznikne.
