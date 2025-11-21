Zambie se stala dalším bojištěm v obchodní válce o kritické suroviny. Zatímco Čína na místě staví doly, silnice a solární elektrárny během měsíců, Evropa sem zatím přiváží hlavně strategie a sliby. Nedávná mise eurokomisaře Jozefa Síkely ukazuje, že bez výrazného zrychlení Evropa v Africe neobstojí.
Je polovina listopadu a v konferenčním sále společnosti Mopani Copper Mines, která na severu Zambie těží měď – jeden z nejdůležitějších kovů současné světové ekonomiky –, se několik desítek lidí tísní v ošoupaných koženkových sedačkách. Ředitel firmy Charles Sakanya právě představuje delegaci z Evropské unie v čele s bývalým ministrem průmyslu a obchodu a současným eurokomisařem Jozefem Síkelou plány na rozšíření těžby a efektivnější zpracování rud. Mopani chce do budoucna získávat kromě mědi i kobalt a posunout se od dodavatele suroviny do role výrobce s vyšší přidanou hodnotou.
Co se dočtete dál
- Proč má Evropa problém zajistit si stabilní přístup k mědi a kobaltu ze Zambie.
- Jak Čína získala v Africe náskok, který se Brusel snaží dohnat.
- A co dalšího ukázala cesta eurokomisaře Jozefa Síkely do Zambie.
