Poprvé v historii se Evropská komise chystá představit plán dostupného bydlení. Důvod je jasný, cena nájmů v průměru v Evropské unii stoupla za posledních deset let o 19 procent, ceny nemovitostí vzrostly o 47 procent. V Česku, především v Praze, byl nárůst podstatně rychlejší – nájemné se za tu dobu v průměru zdvojnásobilo, ceny bytů stouply na trojnásobek. Bydlení se tak stalo nedostupným i pro střední třídu.
Podle předběžných informací má plán obsahovat podporu a urychlení oprav a nové výstavby, zjednodušení povolovacích řízení a digitalizaci. Součástí má být i dostatečný objem prostředků, které v novém programovém období (od roku 2028) zamíří právě do této oblasti.
Co se dočtete dál
- Jak chce EK řešit nedostupné bydlení.
- Které modely se v Evropě osvědčily.
- Jak má fungovat spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
