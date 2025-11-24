Americké válečné lodě jsou v Karibiku připravené na zásah ve Venezuele, oficiálně kvůli podpoře drogových dodávek na území USA. Komentáře to ovšem dávají do souvislosti s tím, že jihoamerická země nedokáže zobchodovat silné ropné zásoby na svém území a Američané mají zájem na rozjetí obchodu se zdejší levnou ropou. Do toho Spojené státy v minulém týdnu spustily sankce proti ruským ropným gigantům Rosněfť a Lukoil.

Nic z toho nehnulo s cenou ropy, která dál mírně, ale vytrvale klesala. Jenže řidiči u čerpacích stanic z toho nic nemají. Benzinky v poslední době nasadily opačný trend. Palivo je dražší v Česku i v celé Evropě.

