Americké válečné lodě jsou v Karibiku připravené na zásah ve Venezuele, oficiálně kvůli podpoře drogových dodávek na území USA. Komentáře to ovšem dávají do souvislosti s tím, že jihoamerická země nedokáže zobchodovat silné ropné zásoby na svém území a Američané mají zájem na rozjetí obchodu se zdejší levnou ropou. Do toho Spojené státy v minulém týdnu spustily sankce proti ruským ropným gigantům Rosněfť a Lukoil.
Nic z toho nehnulo s cenou ropy, která dál mírně, ale vytrvale klesala. Jenže řidiči u čerpacích stanic z toho nic nemají. Benzinky v poslední době nasadily opačný trend. Palivo je dražší v Česku i v celé Evropě.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou ceny pohonných hmot v Česku oproti cenám v zemích EU.
- Kolik si připlatí řidiči do konce letošního roku.
- Zda ovlivní ropu napětí mezi USA a Venezuelou a mírová jednání o válce na Ukrajině.
