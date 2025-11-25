Evropa dlouhé roky spoléhala při zajištění své vlastní bezpečnosti na Spojené státy. Válka na Ukrajině a návrat Donalda Trumpa do Bílého domu ale odhalily, že dosavadní bezpečnostní architektura, která zajišťovala kontinentu mír a prosperitu, nemusí do budoucna vydržet. Většina bohatých z Česka a Slovenska si podle nejnovějšího průzkumu J&T Banky Wealth Report 2025 myslí, že se světový řád rozpadá a USA už nelze považovat za spolehlivého vůdce Západu. Odráží se to třeba i v tom, jak přemýšlejí o investicích.
Co se dočtete dál
- Co by měla podle bohatých lidí Evropa udělat.
- Jak se dívají na společnou armádu.
- Snaží se z Česka stěhovat a hledat lepší destinace.
- Proč Slováci více věří zlatu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.