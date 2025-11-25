Americká společnost Apple zrušila desítky pracovních míst v oblasti prodeje, aby tak zefektivnila způsob, jakým nabízí své produkty podnikům, školám a vládním úřadům. U této firmy, která je výrobcem přístrojů iPhonů, je přitom propouštění vzácné. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg.
Vedení informovalo dotčené zaměstnance o zrušení jejich míst v posledních týdnech. Škrty se týkají celého prodeje, některé týmy ale byly zasaženy obzvláště tvrdě. Společnost ale zaměstnancům nesdělila, kolik pracovních míst celkem zruší. Mezi propuštěnými jsou manažeři obsluhující velké podniky, školy, ale také zaměstnanci center Applu, ve kterých se konají schůzky s institucionálními zákazníky a prezentace produktů pro potenciálně významné klienty.
Apple potvrdil, že se rozhodl reorganizovat prodej. Žádné další podrobnosti však nesdělil.
Éra Tima Cooka v Applu končí. Podle Financial Times oznámí svůj odchod už počátkem příštího roku
Podle Bloombergu je neobvyklé, že se Apple rozhodl učinit škrty v celé organizaci, a propouštění bylo pro dotčené osoby překvapením. Krok je překvapivý i vzhledem k tomu, že tržby firmy rostou nejrychleji za poslední roky a že Apple je na cestě k tomu, aby za tři měsíce do konce prosince zvýšil tržby na rekordních téměř 140 miliard dolarů.
Apple před několika týdny zrušil asi 20 pracovních míst ve svých prodejních týmech v Austrálii a na Novém Zélandu.
Zaměstnanci, kteří přišli o pracovní místa, mají čas do 20. ledna zajistit si jiné místo ve společnosti, jinak budou propuštěni s odstupným. Apple na svém pracovním portálu inzeruje prodejní pozice a propuštěným zaměstnancům sdělil, že se o ně mohou ucházet.
Apple interně prezentuje propouštění jako součást snahy zefektivnit prodejní sílu a eliminovat překrývání odpovědností. Podle některých dotčených zaměstnanců je však tento krok motivován snahou přesunout více prodeje na externí prodejce, které firma označuje jako distribuční kanál. To pomáhá Applu snížit interní náklady, jako jsou mzdy.
Propouštění se dotklo i dlouholetých manažerů, v některých případech i zaměstnanců, kteří v Applu pracovali 20 nebo 30 let. Jedním z hlavních cílů propouštění je vládní prodejní tým, který spolupracuje s vládními agenturami, včetně ministerstva obrany a spravedlnosti. Tým má problémy kvůli nedávnému ochromení činnosti federálních úřadů, které trvalo 43 dní, a kvůli škrtům, které zavedl úřad pro efektivitu státní správy (DOGE).
Apple přistupuje k propouštění méně než mnoho jiných technologických společností. Šéf Applu Tim Cook už dříve uvedl, že tento krok je krajním řešením. Čas od času ale škrty provádí. Loni Apple propustil neobvykle velký počet zaměstnanců kvůli rušení produktů a nestabilní ekonomické situaci.
V jiných technologických firmách je propouštění stále častější. Na začátku tohoto měsíce společnost Amazon oznámila, že propustí více než 14 tisíc zaměstnanců. Společnost Meta Platforms nedávno zrušila několik set pracovních míst v části firmy zabývající se umělou inteligencí (AI).
